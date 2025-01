Stand: 23.01.2025 12:00 Uhr Kurios: Gestohlener E-Scooter in Kiel wird Besitzer angeboten

Die Polizei hat in Kiel einen 18-Jährigen festgenommen, der einen E-Scooter gestohlen und dann verkaufen wollte. Das Kuriose ist, dass ausgerechnet der Mann, dem der Scooter gehörte, die Verkaufsfotos im Internet wiedererkannte, teilte die Polizei mit.

Der E-Scooter wurde dem Mann am Tag zuvor am Bahnhof in Felde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gestohlen. Nachdem er "seinen" Roller im Internet erkannte, vereinbarte er einen Übergabetermin mit dem Verkäufer am Kieler Bahnhof. Als der Bestohlene auf den Verkäufer traf, näherten sich dem 18-Jährigen einige Einsatzkräfte der Bundespolizei in zivil. Er wollte daraufhin zunächst flüchten, wurde dann aber gestellt und festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

