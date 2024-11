Stand: 19.11.2024 14:46 Uhr Kücknitz: Wildschwein verletzt Frau in Wohngebiet

Am Sonnabendmittag hat Wildschwein im Lübecker Stadtteil Kücknitz für Aufregung gesorgt: Das Tier war laut Polizei während einer nahegelegenen Treibjagd offenbar in Panik geraten, lief dann durch ein Wohngebiet und verletzte dabei eine Frau am Bein. Die 50-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten suchte nach dem Wildschwein, konnte es aber nicht finden. Laut Landesjagdverband Schleswig-Holstein sind solche Vorfälle sehr ungewöhnlich.

