Kritik an LNG-Pipeline-Planung: Fristen für Einwände zu kurz

Stand: 01.08.2022 20:48 Uhr

Damit Gas aus dem geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttel in das Netz eingespeist werden kann, wird eine Pipeline benötigt. Die soll schnell entstehen, so will es das Land. Gegner beklagen die kurzen Fristen, um Einwände einzureichen.