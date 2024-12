Stand: 06.12.2024 16:08 Uhr Kreistag beschließt Erweiterung von Werner-Heisenberg-Gymnasium

Der Dithmarscher Kreistag hat am Donnerstagabend einstimmig die Erweiterung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Heide beschlossen. Der Kreis ist Träger der Schule und möchte sie wegen des erwarteten Bevölkerungszuwachses in der Region - auch durch die Ansiedlung der Batteriefabrik - ausbauen. Wegen des feststehenden Wechsels von G8 auf G9 zum Schuljahr 2026/2027 war sowieso ein Erweiterungsbau geplant. Laut einer Kreissprecherin geht man bei den Planungen von einer zukünftigen Gesamtzahl von 1.000 Schülerinnen und Schülern aus, das wären rund 20 Prozent mehr als jetzt.

Es gab zwar Bedenken bei einigen Kreistagsabgeordneten wegen der derzeit unklaren Situation beim schwedischen Batteriehersteller Northvolt, man wolle aber an der grundsätzlichen Planung für eine Erweiterung festhalten, hieß es. Der Kreis werde zunächst ein externes Planungsbüro suchen, so die Kreissprecherin weiter. Das dauere erfahrungsgemäß gut ein halbes Jahr. Erst danach solle die konkrete bauliche Planung beginnen. Das bedeutet, der Kreis Dithmarschen kann sich bis zum Sommer offen halten, wie groß die Erweiterung am Werner-Heisenberg-Gymnasium wird.

