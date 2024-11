Stand: 01.11.2024 16:34 Uhr Kreis Stormarn: 17-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Weil er ohne Führerschein unterwegs war und sein Auto außerdem nicht versichert war endete am Donnerstagabend in Hammoor im Kreis Stormarn die Fahrt für einen 17-Jährigen und seine Freundin. Die Polizei, die den jungen Mann kontrolliert hatte, fuhr ihn nach Hause. Seine Begleitung nahm ein Taxi. In einem weiteren Fall übersah eine Autofahrerin ein Polizisten, der sie zur Kontrolle hinaus winken wollte. Er konnte sich - laut Polizei - durch einen Sprung in einen Graben retten. Die Frau floh zunächst, konnte aber kurz darauf gestellt werden: Ein Test ergab, dass die 55 Jahre alte Frau mit 0,66 Promille offenbar zu viel getrunken hatte, so die Polizei.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn