Kreis Segeberg: Finale im Basketball-Turnier für Grundschüler

Weil es immer weniger Sportlehrerinnen und Sportlehrer im Land gibt, sollen Kinder durch das Projekt "Trainer machen Schule" trotzdem in Bewegung kommen. Am Donnerstag starte am Alstergymnasium in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) das Grundschulfinale im Basketball mit mehr als 450 Kindern, sagt Organisator Björn Hinrichs. Die Trainer sind für bis zu sechs Wochen an den Schulen und übernehmen in dieser Zeit den Sportunterricht. Dabei geht es aber nicht nur um Basketball: Den Kindern würden auch soziale Tugenden wie Kommunikation und Deeskalation beigebracht, sagt Hinrichs, der das Projekt vor 13 Jahren ins Leben gerufen hat.

