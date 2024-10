Kolumne: Good News für den Herbst Stand: 19.10.2024 05:00 Uhr Mitten im Herbst - Regen und Frust. Doch um uns herum geschehen ständig gute, inspirierende Dinge, von denen wir leider viel zu wenig erfahren. Unsere Kolumnistin möchte das ändern und hat wieder einige positive Nachrichten gesammelt, für Sie und für sich selbst.

von Stella Kennedy

Die Verbindung zwischen Wetter und Stimmung liegt auf der Hand: Höchstwahrscheinlich hat noch niemand beim Blick aus dem Fenster am achten regnerischen Wolkentag euphorische Gefühle verspürt. Dennoch hat unser Schietwetter auch seine Vorteile, wie ich bei meiner Recherche für diesen Text herausgefunden habe. Erstens sind wir bei schlechtem Wetter produktiver als sonst, und zweitens können wir uns besser konzentrieren und fühlen uns insgesamt wacher. Das zumindest behauptet das Magazin "Psychology Today", das Studien zitiert, die mit japanischen und US-amerikanischen Angestellten durchgeführt wurden.

Welcher Wettertyp bin ich ?

Außerdem ist es nicht ganz so einfach mit der schlechten Stimmung bei schlechtem Wetter. Ein Forscherteam um Theo Klimstra von der Universität Tilburg in den Niederlanden hat in einer Studie vier "Wetter-Typen" identifiziert: Da gibt es die "Sommerliebhaber", die sich bei warmem und sonnigem Wetter besser fühlen; die "Unbeeinflussten", die kaum eine Verbindung zwischen Wetter und Stimmung erkennen; die "Sommerhasser", die sich bei wärmerem und sonnigerem Wetter schlechter fühlen; und die Regenhasser, die an regnerischen Tagen besonders schlecht gelaunt sind. Die folgende Sammlung an guten Nachrichten ist jedenfalls für Vertreter aller Typen geeignet!

10.500 Jahre altes Paddel im Duvenseer Moor entdeckt

Im Duvenseer Moor, nahe Lüchow im Kreis Herzogtum Lauenburg, haben Archäologen ein Paddelbruchstück entdeckt, das auf ein Alter von 10.500 Jahren geschätzt wird. Grabungsleiter Harald Lübke berichtete, dass das Fragment zwar nicht vollständig erhalten ist, aber eindeutig die charakteristische Form dieser Epoche aufweist. Es lässt sich präzise auf ein Paddelblatt legen, das bereits vor 99 Jahren gefunden wurde.

Kiel: Förderung für Synagoge und Theater

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat beschlossen, zwei kulturelle Projekte in Kiel mit insgesamt 4,5 Millionen Euro zu unterstützen. Das Theater Kiel erhält knapp vier Millionen Euro für eine neue Probebühne, während die Jüdische Gemeinde Kiel und Region 550.000 Euro für die Sanierung ihrer Synagoge im Stadtteil Gaarden erhält. Die Kieler Bundestagsabgeordnete Luise Amtsberg (Grüne) bezeichnete dies als bedeutenden Schritt zur Stärkung der kulturellen Infrastruktur in der Region.

Aus China nach Schleswig-Holstein: Paulownia-Bäume

Ein Forstwirt aus Schleswig-Holstein setzt auf die Vorteile der Paulownia-Bäume, die aus China stammen. Diese Baumart ist anpassungsfähig, bindet viel CO2 und wächst schnell. Angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel setzen Forstbehörden zunehmend auf klimastabile Mischwälder. Der Forstwirt experimentiert mit Paulownias, die bereits vor etwa 200 Jahren nach Europa gelangten. Neben ihren ökologischen Vorteilen ist das Holz der Bäume auch wirtschaftlich attraktiv.

Wenn Sterne sterben: Kieler Studenten messen Supernova-Strahlung

Eine Gruppe von Studierenden der Universität Kiel untersucht, wie viel Strahlung von sterbenden Sternen, sogenannten Supernovae, auf die Erde trifft. Diese gewaltigen Explosionen setzen in kürzester Zeit mehr Energie frei als unsere Sonne in einer Million Jahren. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass diese Strahlung tödlich ist, gering ist, könnte sie Satelliten und Raumsonden schädigen. Die Studierenden haben ein Messgerät entwickelt, um die ankommende Strahlung zu quantifizieren.

Lübecker Schüler fordern mehr Beteiligung am städtischen Haushalt

In Lübeck kritisieren Schülerinnen und Schüler, dass sie nicht ausreichend in die städtischen Haushaltsplanungen einbezogen wurden. Stadtschülersprecher Kalle Demmert hat beim Innenministerium Kiel Beschwerde eingelegt und sieht einen Verstoß gegen die Gemeindeordnung. Er betont, dass laut Paragraf 47f eine Jugendbeteiligung bei relevanten Entscheidungen, wie Schulbaumaßnahmen, vorgesehen ist. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) hingegen argumentiert, dass der Haushaltsentwurf für Jugendliche irrelevant sei. Die Schüler fordern nun eine nachträgliche Beteiligung.

Ehrennadel für Ehrenbürger

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Ehrennadel an mehrere herausragende Bürger aus dem Land verliehen. Heinz Baumgarten aus Struvenhütten wird für sein fast 30-jähriges Engagement im Naturschutzgebiet Barker Heide ausgezeichnet. Petra Poethke aus Brande-Hörnerkirchen erhält die Auszeichnung für über 20 Jahre Mitarbeit bei den Landfrauen und ihren Einsatz für die Gleichstellung der Geschlechter im Landesfrauenrat.

Bärbel Pook aus Kiel wird für ihr Engagement im "Stadtteilnetzwerk nördliche Innenstadt Kiel" geehrt, wo sie ein inklusives Wohnprojekt im Stadtteil Wik vorantreibt. Vicky Richter, Vorsitzende der Flensburger Hofkultur, wird für ihren Einsatz beim Musikfestival in den Flensburger Höfen ausgezeichnet. Sie kam vor über 20 Jahren aus England nach Deutschland und führt seit 2012 den Verein. Heiko Ederleh von Helgoland wird für über 40 Jahre Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt, wo er als Jugendgruppenleiter, Gruppenführer und seit 2004 als Wehrführer tätig ist. Unter seiner Leitung wurde eine spezielle Drehleiter für Helgoland beschafft.