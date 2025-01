Stand: 06.01.2025 08:56 Uhr Zweite Basketball Bundesliga: Rist Wedel verliert gegen Itzehoe

Im Schleswig-Holstein Derby der Pro B Basketball Bundesliga, der dritthöchsten Spielklasse in Deutschland, hat der SC Rist Wedel (Kreis Pinneberg) am Sonntag eine Niederlage kassiert. Bei den Itzehoe Eagels (Kreis Steinburg) unterlagen die Wedeler, die eigentlich in der Tabelle besser dastehen, deutlich mit 61 zu 97. Damit belegt Rist Wedel jetzt den 9. Platz in der Tabelle. Die Itzehoe Eagles stehen momentan auf Platz 12.

