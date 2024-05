Stand: 03.05.2024 10:32 Uhr Dachstuhlbrand in Buchhorst

Ein Brand in einem Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Buchhorst im Kreis Herzogtum Lauenburg hat am Donnerstag einen Schaden von mehreren 100.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Leitstelle brauchte die Feuerwehr zwei Stunden, um die Flammen zu löschen. Menschen waren nicht in Gefahr. Die Brandursache wird noch ermittelt.

