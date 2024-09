Stand: 02.09.2024 16:43 Uhr Neue Lübecker Stadtgrabenbrücke nimmt Gestalt an

Am Dienstag soll die Stadtgrabenbrücke in der Lübecker Innenstadt eingehoben werden. Dafür wurden nach Angaben der Stadt die erforderlichen Kräne aufgebaut. Am Mittwoch sollen die vorgefertigten Brückenteile dann eingehoben werden. Danach plant die Stadt Lübeck in den nächsten Wochen die Fahrbahnplatte herzustellen und die Geländer zu montieren. Hierbei wird es immer wieder zu kleineren Verkehrsstörungen kommen. Die Fertigstellung der Brücke plant die Stadt für Ende November.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck