Klinikum Husum: Kreisverwaltung für Neubau statt Sanierung Stand: 14.09.2023 19:38 Uhr Klinik-Neubau oder Sanierung? Die Kreisverwaltung und die Klinik-Gesellschaft sind sich einig und wollen einen Neubau der Klinik Husum realisieren. Der Kreis hat deshalb eine Förderung beantragt.

Für den Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland, Stefan Unger, ist die Errichtung eines neuen Gebäudes der richtige Weg. Ein Neubau am Stadtrand südlich der Messe ermögliche höhere medizinische Standards und hätte eine bessere Lage. Für diesen Bau hat die Kreisverwaltung nun einen Förderantrag beim Land gestellt, insgesamt werden Kosten von etwa 200 Millionen Euro veranschlagt.

Sanierung des Klinikums: eine starke Belastung

Das Gebäude des Krankenhauses im Husumer Zentrum stammt aus den 1950er Jahren und entspricht laut Klinikleitung nicht mehr den modernen Anforderungen. Eine Sanierung würde viele Jahre - vermutlich mehr als 10 Jahre - in Anspruch nehmen. Für die Mitarbeitenden sowie Patienten und Patientinnen im Klinikalltag käme es zu starken Beeinträchtigungen. Die Kosten für eine Sanierung des bestehenden Komplexes würden sich auf mindestens 177 Millionen Euro belaufen. Ein Neubau wäre somit nur etwa 30 Millionen Euro teurer.

Früheste Inbetriebnahme 2032

Ob und wann der Antrag genehmigt wird, ist noch unklar. Sollten die Förderungen für das Klinikum Nordfriesland in Husum bewilligt werden, könnte das neue Gebäude der Klinik "Am Wattenmeer" nach Einschätzung des Geschäftsführers Unger frühestens 2032 in Betrieb genommen werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland