Stand: 21.06.2024 13:52 Uhr Unfall auf A23: Vollsperrung in Richtung Norden

Nach einem Unfall auf der A23 ist die Fahrbahn in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Schenefeld (Kreis Steinburg) und Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg- Eckernförde) vorrübergehend voll gesperrt. Autofahrer müssen derzeit längere Fahrzeiten in Kauf nehmen, eine Umleitung ist ausgeschildert, wie die Polizei mitteilte. Ein Fahrer hatte sich am Morgen mit einem Kleinlaster überschlagen und war dabei leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Stand war der Mann mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Heide rechts von der Fahrbahn abgekommen, eine Böschung heruntergefahren und hatte sich überschlagen. Derzeit wird das Fahrzeug geborgen, unter anderem ist ein Kran im Einsatz.

