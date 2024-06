Stand: 21.06.2024 16:29 Uhr A23 nach zwei Unfällen wieder frei

Auf der A23 zwischen Schenefeld (Kreis Steinburg) und Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg- Eckernförde) ist es am Freitag zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Am frühen Morgen war ein Kleinlaster aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war auf einem Feld zum Stehen gekommen. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die A23 in Richtung Norden war zeitweise voll gesperrt. Dadurch kam es zu Rückstaus. Ein weiterer Autofahrer hatte nach Angaben der Leitstelle das Stauende übersehen und war daraufhin in den Graben neben der Autobahn gefahren. Er blieb unverletzt. Die Vollsperrung ist laut Polizei seit etwa zwei Stunden wieder aufgehoben.

