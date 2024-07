Stand: 30.07.2024 10:34 Uhr Kitesurfer vor Fehmarn gerettet

Ein Kitesurfer aus Flensburg ist an der Ostseite Fehmarns aus Seenot gerettet worden. Der junge Mann konnte am Montagabend 500 Meter vor der Küste vor dem Badestrand "Grüner Brink" sein Kite nicht mehr starten und trieb immer weiter ab. Schwimmend hatte er daraufhin versucht, sich mit seiner Ausrüstung dem Ufer zu nähern. Dies wurde jedoch durch die Strömung vor der Küste erschwert. Ein alarmiertes Seenotrettungsboot brachte ihn sicher an Land zurück. Der 25-jährige Mann war erschöpft, aber wohlauf. Aufgrund fehlenden Windes war es ihm nicht gelungen, sein Segel wieder in die Luft zu bringen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg