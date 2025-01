Stand: 28.01.2025 09:03 Uhr Kirchenkreis Ostholstein: Zu wenig Pastoren für zu viele Gemeinden

Im Kirchenkreis Ostholstein sehen sich die Pastoren mit neuen Herausforderungen konfrontiert. In den vergangenen sechs Jahren wurden 13 der ursprünglich 71 Pastorenstellen gestrichen. Das hat vor allem mit Nachwuchsproblemen und den gestiegenen Kirchenaustritten zu tun, heißt es vom Kirchenkreis. Dadurch betreuen viele Geistliche mittlerweile mehrere Gemeinden gleichzeitig. Johannes Höpfner ist ein Vollzeitpastor, der seit Kurzem in gleich zwei Gemeinden tätig ist. "Das ist eine Herausforderung. Es ist so, dass ich an einem Sonntagvormittag zwei Gottesdienste halte. Aber an Weihnachten, wenn an beiden Orten gleichzeitig Gottesdienste sind, funktioniert das nicht."

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein