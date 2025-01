Stand: 10.01.2025 09:20 Uhr Wiedereröffnung: In Schönberg laufen wieder Filme in 100-jährigem Kino

Am Freitag eröffnen die Blitz-Lichtspiele in Schönberg (Kreis Plön) nach vierjähriger Renovierung unter neuer Leitung. Die Resonanz darauf sei in dem 6.000-Einwohner-Ort riesig, sagt Inhaber Martin Bullbeck - gerade, weil im Dorf abends immer weniger los sei. Auch Bürgermeister Peter Kokocinski (SPD) freut sich, dass das Kino wieder öffnet. Einheimische ebenso wie Urlauber hätten es vermisst. Im Schönberger Filmtheater laufen seit fast 100 Jahren Filme.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön