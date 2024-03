Stand: 04.03.2024 10:42 Uhr "Kieler Umschlag": Stadt und Schausteller zufrieden

Das traditionelle Stadtfest "Kieler Umschlag" hat von Donnerstag bis Sonntag für eine gut besuchte Innenstadt gesorgt. Auch am Sonntag hatten die Geschäfte der Landeshauptstadt geöffnet. Laut Stadtmarketing kamen insgesamt 220.000 Besucherinnen und Besucher, das sind 20.000 mehr als im vergangenen Jahr. Schausteller und Veranstalter waren zufrieden. Das gute Wetter habe sicherlich in die Karten gespielt, so die Veranstalter. Der Streik im Busverkehr konnte den Erfolg offenbar nicht schmälern.

