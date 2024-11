Stand: 06.11.2024 09:17 Uhr Kieler Schüler verfolgen US-Wahl über Nacht

In Kiel haben mehr als 60 Schülerinnen und Schüler der Hebbelschule die Präsidentschaftswahl in den USA verfolgt. Bei der dritten Election Night haben sie die Wahlergebnisse die ganze Nacht lang begleitet. Die 17-jährige Schülerin Nala Holland findet, dass die Wahlergebnisse in den USA auch hier von Bedeutung sind: "Diese Entscheidungen, die der zukünftige Präsident oder Präsidentin treffen, reichen ja auch in die Zukunft und beeinflussen nicht nur die nächsten vier Jahre und von daher würde ich sagen, dass die Wahl schon die Zukunft dieser Welt beeinflusst."

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel