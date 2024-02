Stand: 29.02.2024 19:42 Uhr Kiel und Cherson schließen Städtepartnerschaft

Kiel hat eine Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Cherson abgeschlossen. Laut Stadtpräsidentin Aust ist die entsprechende Vereinbarung am Donnerstag offiziell unterzeichnet worden. Aust betonte die Gemeinsamkeiten: "Cherson liegt wie Kiel am Wasser, beide Städte haben Universitäten - außerdem gibt es bereits einen Austausch zwischen den Hochschulen." Die Partnerschaft soll jetzt mit Leben gefüllt werden. Ein Vorschlag ist, dass Musiker aus Cherson, die wegen des russischen Angriffskriegs in Europa verteilt leben, in Kiel wieder für ein Konzert zusammenkommen.

