Eine Million Kreuzfahrt-Passagiere: Kieler Hafen knackt Rekord Stand: 18.09.2023 17:15 Uhr Der Kieler Hafen hat am Wochenende erstmals die Zahl von einer Million Kreuzfahrtpassagieren innerhalb von einer Saison überschritten. Für die aktuelle Saison seien 222 Kreuzfahrtanläufe gemeldet.

Am Wochenende hat der Seehafen Kiel erstmals die Marke von einer Million Kreuzfahrtgästen in einer Saison erreicht. 198 Ozeanriesen haben 2023 bereits in der Förde angelegt - 24 weitere folgen noch.

Dabei wurde der Kieler "Turnaround-Hafen" in diesem Jahr seltener von Kreuzfahrtschiffen angefahren als in 2022. Doch weil die Schiffe etwas größer sind, konnte in dieser Saison erstmals die Eine-Million-Passagiere-Marke geknackt werden. Das hat die Seehafen Kiel GmbH am Montag mitgeteilt.

Demnach habe man schon in den letzten Jahren in Kiel einen positiven Trend im Kreuzfahrtgeschäft registrieren können - mit Ausnahme der Corona-Jahre. Erst im Jahr 2022 verzeichnete der Hafen die anlaufstärkste Saison aller Zeiten - mit 243 Anläufen und 835.000 Passagieren. Für die aktuelle Saison 2023 sind 222 Kreuzfahrtanläufe gemeldet.

Amerikanische Reedereien legen vermehrt in Kiel an

"Neben einer hohen Präsenz der großen europäischen Reedereien AIDA, Costa, MSC und TUI waren es in den vergangenen Jahren verstärkt nordamerikanische Reedereien, die Kiel als Kreuzfahrtdestination im Ostseeraum für ihre Flotte auswählten", berichtet der Seehafen. Dazu zählten, so das Unternehmen, zum Beispiel Holland America Line, Norwegian Cruise Line oder Disney Cruise Line.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe Kiel