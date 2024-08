Stand: 08.08.2024 12:29 Uhr Kiel: Zeugen nach sexuellem Übergriff auf 14-Jährige gesucht

Am Montagabend gegen 21.45 Uhr soll ein 14-jähriges Mädchen im Bereich Strandstraße/Kanalstraße in Kiel-Holtenau von einem Unbekannten angesprochen worden sein. Danach habe er sie körperlich angegangen, so die Polizei. Die Jugendliche rief um Hilfe, befreite sich dann und flüchtete. Der Täter soll etwa 15 bis 16 Jahre alt sein und kurze dunkle Haare sowie dunkle Augen haben. Er habe ein dunkles Fahrrad bei sich gehabt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

