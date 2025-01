Stand: 16.01.2025 08:54 Uhr Kiel: Studi-Demo gegen höhere Gebühren

Studierende aus ganz Schleswig-Holstein wollen am Mittag in Kiel gegen die vom Land geplante Einführung von Verwaltungsgebühren demonstrieren. Dazu hat der Allgemeine Studierendenausschuss der Uni Kiel aufgerufen. Die Polizei erwartet rund 600 Teilnehmer. Der Düsternbrooker Weg wird zwischen Luisenweg und Karolinenweg von 13 bis 16 Uhr komplett gesperrt. Das Wissenschaftsministerium plant, dass Studierende künftig jedes Semester 60 Euro mehr bezahlen sollen - um so die Verwaltung der Hochschulen zu finanzieren.

