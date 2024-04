Stand: 24.04.2024 10:10 Uhr Kiel: Propalästina-Veranstaltung an CAU abgesagt

Eine für Mittwoch geplante pro-palästinensische Veranstaltung an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel findet doch nicht statt. Die Jüdische Hochschulgruppe Kiel hatte sich in einem offenen Brief an die Universität gewandt, der von allen Gruppen des Hochschulparlaments unterstützt wurde. Die Uni zog die Raumzusage an die Organisatoren zurück. Es bestünde das Risiko einer Gefahr für die Sicherheit und Ordnung, teilte die Uni mit.

