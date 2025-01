Stand: 09.01.2025 19:33 Uhr Kiel: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei in Kiel am Mittwochnachmittag einen mutmaßlichen Drogendealer und einen weiteren Mann festgenommen. Nach Angaben der Beamten stand die Festnahme im Zusammenhang mit länderübergreifenden Ermittlungen, an der auch die Polizei in Bremen beteiligt war. Bei Wohnungsdurchsuchungen stellte die Polizei Kokain und Bargeld sowie eine Schreckschusswaffe und Munition sicher. Gegen einen 44-Jährigen erließ ein Richter Haftbefehl wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln. Der zweite Festgenommene wurde freigelassen.

