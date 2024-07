Stand: 24.07.2024 08:38 Uhr Kiel-Mettenhof ohne Fernwärme

Die Stadtwerke Kiel haben am Mittwochmorgen die Fernwärmeversorgung in weiten Teilen des Stadtteils Mettenhof für zwei Tage unterbrochen. Etwa 700 Gebäude sind laut den Stadtwerken davon betroffen. Seit sieben Uhr wird eine Fernwärme-Hauptleitung in dem Gebiet erneuert. Bis voraussichtlich Donnerstagabend 18 Uhr steht die Fernwärme dort nicht zur Verfügung. Das betreffe auch die Warmwasserbereitung wenn sie über Fernwärme betrieben wird. Bei der Trinkwasserversorgung gibt es aber keine Einschränkung.

