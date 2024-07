Stand: 29.07.2024 09:36 Uhr Kiel: Marineschiff Tender "Werra" läuft aus

Der Tender "Werra" verlässt nach Angaben der Deutschen Marine am Montagvormittag seinen Heimathafen Kiel. Der Versorger gehört nach eigenen Angaben zum Unterstützungsgeschwader und wird in den kommenden sechs Monaten als Führungsschiff eines Minenabwehrverbandes der NATO auf der Nord- und der Ostsee unterwegs sein. Dort werde sie für mögliche Einsätze bereit stehen. Die Besatzung werde außerdem gemeinsam mit den anderen Schiffen des Verbandes verschiedene Minensuchmanöver trainieren. Laut Fregattenkapitän Tim Gabrys wird die "Werra" dabei vor allem zwei wichtige Aufgabe haben: "Einmal beherbergt die Werra einen internationalen Stab, der diese Jagdeinheiten führt. Und zum anderen ist sie eine Versorgungsplattform." Die "Werra" löst bis Ende des Jahres den Tender "Donau" ab, der Anfang des Monats wieder in Kiel angekommen ist.

