Stand: 03.12.2024 16:10 Uhr Kiel: Mann wird bei Schusswechsel mit Polizei verletzt

Die Polizei hat in Kiel einen 38-Jährigen festgenommen. Zuvor hatte es einen Schusswechsel zwischen den Beamten und dem Mann gegeben, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Beamten war der Festgenommene zuvor mit einem Auto unterwegs. "Er habe aus seinem Wagen heraus von der Schusswaffe Gebrauch gemacht", sagte Polizeisprecherin Stephanie Lage NDR Schleswig-Holstein. Die Beamten haben dann gegen 14.30 Uhr das Auto in der Werftstraße am Kieler Ostufer gestoppt. Der Mann wurde bei einem weiteren Schusswechsel verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft ist in die Ermittlungen eingeschaltet. Weitere Informationen zu den Hintergründen der Tat gaben Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel