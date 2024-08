Stand: 26.08.2024 14:17 Uhr Kiel: Kanadagans "Lukas" randaliert in Küche

Tierischer Einsatz für die Polizei in Kiel: In der Kehdenstraße ist eine Gans am Sonnabend in eine Wohnung gelangt und hat dort die Küche auf den Kopf gestellt, teilt die Polizei mit. Kein Topf sei dabei auf dem anderen geblieben. Die Beamten konnten das Tier allerdings nach eigenen Angaben einfangen und es in eine Decke wickeln. Danach sei die Gans am Kleinen Kiel wieder in die Freiheit entlassen worden. Die Beamten hätten ihr nach dem Einsatz den Namen "Lukas" gegeben.

