Stand: 09.08.2024 10:00 Uhr Kiel: Hörnbad länger geschlossen als geplant

Bei der jährlichen Grundreinigung der Becken im Kieler Hörnbad sind laut Stadt im Sport- und im Freizeitbereich Schäden an den Fliesen aufgefallen. Ein Gutachter hatte das Ausmaß der Schäden beurteilt. Im Freizeitbecken sind die Fließen nach Angaben der Stadt bereits wieder repariert und müssen jetzt noch zwei Wochen lang trocknen. In diesem Bereich kann ab dem 26. August wieder geschwommen werden. Für den Sportbereich arbeiten die Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe gerade an einem Sanierungsplan.

