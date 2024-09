Stand: 23.09.2024 14:15 Uhr Kiel-Gaarden: Drei Feuerwehreinsätze an einem Abend

Die Feuerwehr wurde am Sonntagabend innerhalb einer Stunde zu drei Einsätzen in Kiel-Gaarden gerufen. Wie die Polizei mitteilt, gingen in der Leitstelle-Mitte gegen 19 Uhr mehrere Notrufe im Bereich Stoschstraße und Kaiserstraße ein. Beim Eintreffen in der Stoschstraße stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses stark verraucht und der Rauch bereits in mehrere Wohnungen gezogen war. Dort hatte ein Schuppen gebrannt. Das gesamte Gebäude wurde geräumt und vier Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden in ein Krankenhaus gebracht.

In der Kaiserstraße war ein Gartenhaus in einem Innenhof ausgebrannt. Bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt. Gegen 20 Uhr brannte ein Dixi-Klo in der Iltisstraße. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt nun.

