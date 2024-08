Stand: 12.08.2024 09:40 Uhr Kiel: Bauarbeiten im Speckenbecker Weg

Von Montag an gibt es im Speckenbecker Weg im Kieler Stadtteil Hassee Bauarbeiten. Zwischen dem Seekoppelweg und der Straße Hammerbusch erneuert das Tiefbauamt die Asphaltdecke, wie die Landeshauptstadt mitteilt. Die Straße Hammerbusch kann über die Hamburger Chaussee angefahren werden. Der Damaschkeweg ist über den Eiderbrook erreichbar. Die Bus-Haltestellen "Speckenbeker Weg" und "Am Hain" können in der Zeit nicht bedient werden. Das teilt die Kieler Verkehrsgesellschaft auf ihrer Website mit. Die Bauarbeiten dauern laut Stadt voraussichtlich bis Freitag.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel