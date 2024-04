Stand: 15.04.2024 08:01 Uhr Kiel: Bauarbeiten an B76 werden ausgeweitet

An der B76 in Kiel haben heute die Bauarbeiten an der Brücke des sogenannten Überfliegers begonnen. Im Verlauf der Lübecker Chaussee stadtauswärts ist die Bundesstraße in Richtung Plön nicht zu erreichen, weil die Abbiegespur gesperrt werden muss. Autofahrer können dort nur noch geradeaus in Richtung B404 fahren. Außerdem werden für die Arbeiten an der Rampe vom Ostring zur B76 in Richtung Plön und Segeberger Landstraße zwei Fahrbahnstreifen gesperrt.

Archiv 4 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Weitere Informationen Nächste Großbaustelle in Kiel: Theodor-Heuss-Ring wird saniert Berufspendler im Großraum Kiel brauchen wieder viel Geduld: Die B76 in Höhe Waldwiesenkreuz wird monatelang zur Mega-Baustelle. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.04.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel B76