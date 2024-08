Stand: 05.08.2024 12:52 Uhr Kiel: Auto kracht in Streifenwagen

In Kiel ist am Montagmorgen ein Polizeiwagen mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Der Wagen krachte auf der Kaistraße in den Streifenwagen, als dieser der gerade wenden wollte. Im Polizeiauto war auch ein Mann, den die Beamten zuvor an der Hörn festgenommen hatten, sagte ein Polizeisprecher. Der 53-jährige hielt sich unerlaubt auf einer Terasse in einem Hotel auf. Bei der Festnahme bespuckte und bedrohte er die Polizisten. Der festgenommene Mann hatte eine Platzwunde im Gesicht. Er kam laut Polizei zunächst ins Krankenhaus.

