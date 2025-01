Stand: 21.01.2025 11:05 Uhr Keuchhusten: Zahl der Fälle in Schleswig-Holstein stark gestiegen

Die Zahl der Keuchhustenfälle in Schleswig-Holstein ist laut der Krankenkasse AOK so hoch wie nie. Die Zahlen werden seit gut zehn Jahren erfasst. In 2024 wurden der AOK 529 Fälle gemeldet. In 2022 waren es noch 25 Fälle. Für den Anstieg führt die AOK unter anderem einen Nachholeffekt nach der Corona-Pandemie an. Während und kurz nach der Pandemie hatten sich weniger Menschen angesteckt, eben wegen der Schutzmaßnahmen und jetzt steigen die Zahlen entsprechend wieder. Aber: Hinweise darauf, dass der Keuchhusten in dieser Saison noch ansteckender ist, als ohnehin schon, gibt es laut AOK bisher nicht. Auch die Verläufe seien nicht schwerer als sonst. Trotzdem empfiehlt die AOK eine Impfung für Babys und kleine Kinder, da Keuchhusten für sie gefährlich werden kann.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.01.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Medizinische Therapie