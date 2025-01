Stand: 10.01.2025 09:26 Uhr Keine Lösung für Busanbindung am Hafen Travemünde in Sicht

In Lübeck-Travemünde gibt es nur wenig Hoffnung auf eine Verbesserung der Busanbindung am Hafen. Lübecks Bausenatorin Joanna Hagen (parteilos) betonte bei einem Bürgergespräch am Donnerstagabend, dass man sich an geltendes EU-Recht halten müsse. Aus sicherheitspolitischen Gründen dürfe eine öffentliche Buslinie nicht durch den Hafen führen. Seit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fahren Shuttles das Hafenhaus am Skandinavienkai nur noch stündlich an. Viele Arbeitnehmer und Patienten einer Hausarztpraxis haben seitdem Schwierigkeiten bei der Anfahrt. Bis März will die Stadt versuchen, eine Lösung zu finden. Mögliche Änderungen am Hafen würden dann im neuen Fahrplan Ende des Jahres in Kraft treten.

