Stand: 16.10.2024 09:31 Uhr Keine Helgolandfahrten wegen Niedrigwasser

Die Reederei Adler & Eils in Büsum (Kreis Dithmarschen) hat die Helgolandfahrten auf der Strecke Büsum-Helgoland für Mittwoch abgesagt. Grund ist laut einer Sprecherin extremes Niedrigwasser. Bereits gekaufte Tickets können in Büsum am Fahrkarten-Pavillon der Reederei umgetauscht werden. Am Donnerstag soll die "Funny Girl" wieder Richtung Helgoland ablegen. Auch der Katamaran "Halunder Jet" der Reederei FRS von Hamburg, Cuxhaven und Brunsbüttel nach Helgoland fällt wegen Niedrigwasser aus.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen