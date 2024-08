Kein Festival wie das "Norden" in Schleswig Stand: 30.08.2024 10:18 Uhr An der Schlei starten drei lange Wochenenden mit Musik, Lesungen, Kino und Shows aus Norddeutschland und Skandinavien. NDR Schleswig-Holstein präsentiert am 14. September die Band Jupiter Jones.

von Peer-Axel Kroeske

Wenn sich die Sonne am Abend über Schlei und Wikingturm senkt, beginnen die Königswiesen in Schleswig (Schleswig-Flensburg) zu erstrahlen. Die illuminierten Riesenquallen aus Stoff oder der schwimmende Norden-Schriftzug auf der Schlei waren schon im vergangenen Jahr Hingucker. Doch diesmal will Veranstalter Marno Happ mit dem Projekt Norden Lights das Ambiente noch beeindruckender gestalten. Künstler haben Objekte aus Metall konstruiert, sie setzen Nebel ein, strahlen Bäume an und haben Diskokugeln mit einer leuchtenden Folie versehen. "Du kommst dir vor wie auf dem Mars," findet Norden-Geschäftsführer Manfred Pakusius. Und der 15 Meter lange Lichttunnel am Schleikanal verändert laufend seine Farbe.

Soul, Deutsch-Pop, Afro und DJ-Sets

Nach sechs Jahren hat das Festival ein eigenes musikalisches Profil gewonnen, das aber weit gefächert ist. Das gilt allein schon für die Soul-Gruppen. Am Eröffnungsabend stand mit Little K eine groovige Band aus Schweden auf der Schlei-Bühne, die einem Amphietheater gleicht. Den Abschluss macht am 15. September die estnische Stimme Rita Ray auf der kleinen Gartenbühne, die sich auf einem Rasenstück direkt an der Schleikante befindet. Sommer-Feeling haben fast alle im Gepäck. Und Festivalgäste sagen, sie haben in den vergangenen Jahren viele positive Überraschungen entdeckt.

Hamburger Szene gut vertreten

Zu den deutschen Acts gehören Liedfett am 30. August. Die Hamburger Jungs können kräftig rocken, haben aber auch Mithüpfpassagen in ihren Songs. JJ Paulo, der am 31. August kommt, gewann mit seinem afrikanisch inspirierten Pop die Danish Music Awards in der Kategorie "Live Act des Jahres". Die Hamburgin Haiyti rappt am 6. September auf der Schlei-Bühne. Und NDR Schleswig-Holstein präsentiert am 14. September die deutsche Band Jupiter Jones, die nach ihrem Comeback das Album "Die Sonne ist ein Zwergstern" veröffentlicht hat.

Literatur und Reiseberichte aus Skandinavien

Auch viele der Lesungen und Vorträge haben einen Bezug zum Norden. Der Autor und Fotograf Oliver Lück (6.9. und 7.9.) fuhr in seinem Bulli kreuz und quer durch Südschweden. Noch weiter nördlich, in Lappland, waren ARD Korrespondent Tilmann Bünz (1.9.) und Bernadette Olderdissen (15.9.) unterwegs. Die lettische Lyrikerin Lote Vilma Vītiņa präsentiert am 8. September ihr erstes Kinderbuch.

"Die drei Herren" spielen am 31. August einen Live-Krimi. Am selben Tag kommt Raúl Krauthausen, der sich als Aktivist für die Inklusion behinderter Menschen einsetzt. Ein weiterer Höhepunkt ist der Norden Slam am 1. September.

Nordische Filmtage light

Die Mischung aus Literatur und Musik ist für das Norden-Festival inzwischen zu einem Alleinstellungsmerkmal geworden. Hinzu kommen Artisten, Gaukler und Shows unter freiem Himmel. Für Kinder sind Spiele aufgebaut. Es gibt einige Workshops. Und schließlich laufen im kleinen Kino-Zelt wieder viele Kurzfilme aus Skandinavien - sozusagen als Miniaturversion der Nordischen Filmtage.

Finanzen auf Kante genäht

Das Norden-Festival hat inzwischen einen festen Platz in der schleswig-holsteinischen Kulturszene. Doch 2018 startete es als Experiment. Wenn eine schwarze Null in der Kalkulation erreicht wird, dann nur knapp, berichtet Pakusius, der seit der ersten Stunde dabei ist. Die Stadt Schleswig spendiert 15.000 Euro, der bundesweite Festival-Fördertopf schießt 40.000 Euro hinzu. Das Gesamtbudget liegt bei gut einer halben Million Euro.

Viele Akteure seien nur dabei, weil sie sich für die Festival-Idee begeistern, sagt Pakusius. Stolz ist er auf die Auszeichnung als nachhaltigstes Festival in Deutschland: "Wir sind die einzigen, die das Essen auf Porzellantellern servieren."

Drei mal Donnerstag bis Sonntag

An Donnerstagen und Freitagen startet das Programm jeweils um 17 Uhr, Sonnabends um 14 Uhr, Sonntags um 12 Uhr. Eine Ausnahme ist der ökumenische Gottesdienst am 1. September um 11 Uhr. Die Tageskasse öffnet jeweils eine Viertelstunde vorher.

Tickets für die gesamte Festivaldauer sind bereits ausverkauft. Es gibt allerdings Tagestickets oder für ein gesamtes Wochenende, auch ermäßigt für Familien. Über jeden Tag verteilt kommen etwa 2.000 bis 5.000 Menschen auf den Platz, so dass die Veranstalter insgesamt von etwa 35.000 Besucherinnen und Besuchern des Norden-Festivals ausgehen.

Wo geht's zu den Königswiesen?

Für die Anreise empfehlen die Veranstalter, Busse und Bahnen zu nutzen. In der Schlei-Region bietet das Projekt "Smile 24" rund um die Uhr die Möglichkeit, sich selbst von entlegenen Haltestellen abholen zu lassen, wenn gerade ein Kleinbus verfügbar ist. Autofahrerinnen und Autofahrer finden im Schleswiger Stadtbereich Stellplätze. Wer das große Parkhaus am Schwarzen Weg nutzt, sollte aber beachten, dass dies meist um 22.30 Uhr schließt. Nur am Freitag und Sonnabend ist bis 1 Uhr des Folgetages Zeit, das Auto abzuholen.

