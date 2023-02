Kegelrobbenpopulation weiter auf hohem Niveau Sendedatum: 26.02.2023 12:00 Uhr Die Geburtenzahl liegt mit 1.000 neuen Jungtieren auf einem hohen Niveau. Doch die Zählung der Tiere auf Helgoland wird immer herausfordender.

Rund 1.000 Kegelrobbenbabys sind in diesem Winter an der Deutschen Nordseeküste und auf Helgoland geboren worden. Das teilten die Nationalparkverwaltungen Wattenmeer in Tönning und Wilhelmshaven mit. Das ist nach Angaben der Experten zwar kein Rekord, aber eine hohe Zahl. Damit liegt die Geburtenzahl erneut auf einem hohen Niveau.

Zählung am Strand immer gefährlicher

In Schleswig-Holstein werden die meisten Kegelrobben auf der Düne vor Helgoland geboren. Während der Geburtssaison von November bis Januar wird der Nachwuchs dort mit Drohnen und vom Strand aus gezählt. "Wir haben auf jeden Fall ein gutes Jahr", sagte Rebecca Ballstaedt vom Verein Jordsand. Die genauen Daten lägen allerdings noch nicht vor, denn Zählungen am Strand könnten nicht mehr täglich durchgeführt werden. Durch die steigende Zahl der Tiere, werde das nämlich immer gefährlicher. Zu Spitzenzeiten lägen mehr als 1.300 teils hochaggressive Tiere an den Helgoländer Stränden.

Im gesamten Wattenmeer von den Niederlanden bis nach Dänemark gibt es es nach Daten des Wattenmeersekretariats aktuell rund 9.000 Kegelrobben.

