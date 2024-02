Karneval in Marne 2024: Wo Kamelle und Kohlköpfe fliegen Stand: 12.02.2024 14:11 Uhr Auch in Schleswig-Holstein feiern heute viele Menschen Fasching. Den größten Karnevalsumzug gibt es hier traditionell seit mittlerweile 55 Jahren in Marne - zwischen Brunsbüttel und Meldorf.

In den Karnevalshochburgen im Rheinland herrscht der Ausnahmezustand. Hunderttausende zieht es am Rosenmontag auf die Straßen beim Straßenkarneval, um ausgiebig zu feiern. Statt "Kölle Alaaf" heißt es in Schleswig-Holstein "Marn' hol fast", also Marne hält zusammen. Das ist das Motto und der Schlachtruf auf den fast 50 Wagen, die am Nachmittag durch den Ort im Kreis Dithmarschen rollen. Heiko Claußen, Präsident der Marner Karnevals Gesellschaft, rechnet mit mehr als 25.000 Schaulustigen, die sich auf ausgelassene Stimmung und Kamelle freuen.

Narren werfen Dithmarscher Produkte vom Festtagswagen

Denn Bonbons regnen auch in Marne traditionell von den Wagen. Allerdings werden einige auch regionale Dithmarscher Produkte in die Menge werfen. Das haben zum Beispiel die Jecken vom neuen "Schurken und Helden"-Wagen aus Kronprinzenkoog vor. "Aufpassen!", heißt es dann am Straßenrand, wenn Möhren, Kartoffeln und Kohlköpfe fliegen.

Schulhöfe wurden zu Parkplätzen umfunktioniert

Die Schulen in Marne haben wegen der Feierlichkeiten bereits seit 12 Uhr geschlossen, die Schulhöfe wurden zu Parkplätzen. Offizieller Start des Karneval-Spektakels war um 14 Uhr mit der Erstürmung des Rathauses. Danach setzte sich der Umzug in Bewegung, angeführt von den Marner Karnevals-Majestäten: Anna der Ersten und Fred dem Ersten. Die beiden regieren dann bis Mittwoch die Stadt.

