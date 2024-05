Rassistische Parolen in Sylter Lokal gesungen Stand: 24.05.2024 08:00 Uhr In einem Sylter Lokal haben feiernde junge Menschen rassistische Parolen gesungen. Das Lokal distanzierte sich von den Besuchern und erteilte ihnen Hausverbot. Das Video des Vorfalls verbreitet sich seit Donnerstag in den sozialen Netzwerken.

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video, in dem junge Menschen vor dem Club Pony auf Sylt rassistische Parolen grölen. In der nur wenige Sekunden langen Aufnahme, die sich seit gestern verbreitet, schreien junge Männer und Frauen zur Melodie des Party-Hits "L’amour Toujours" von Gigi D'Agostini "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen". Ein Mann scheint mit seinen Fingern auf der Oberlippe einen Hitlerbart anzudeuten. Zahlreiche Partygäste fühlen sich von den Vorgängen augenscheinlich wenig gestört.

Lokalbetreiber distanzieren sich von Rassismus

Die Betreiber des Lokals äußerten sich in einer Story auf Instagram schockiert: "Hätten wir von dem Vorfall gewusst, hätten wir die betreffenden Gäste selbstverständlich des Hauses verwiesen. Es gibt keinen Platz für Rassismus!!!". Sie kündigten Hausverbote und Anzeigen gegen die betreffenden Personen an, da ihnen die Namen der Beteiligten zugespielt worden sein.

Seitdem das Video im Netz kursiert, haben es zahlreiche Influencer und Prominente verbreitet und kommentiert. Neben der SPD-Politikerin Sawsan Chebli, fragte ZDF-Moderator Jan Böhmermann auf der Plattform X: "Wer und wo sind diese Leute?". Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali schrieb auf X: "Mit Hitlerbärtchen und Schampus, aber ohne "Ausländer" #Sylt 2024".

Tiktok Trend seit längerem bekannt

Es hat bereits mehrfach Videos solcher Gesänge zu dem Partyhit in Norddeutschland gegeben. Die Singenden sprangen damit mutmaßlich einem TikTok-Trend auf, der seinen Ursprung im 315-Einwohner-Dorf Bergholz in Mecklenburg-Vorpommern hat. In einem TikTok-Video von dort grölt eine Gruppe Männer, darunter mutmaßlich auch der Sohn des Bürgermeisters: "Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus". Die Zeitung "Katapult MV" aus Mecklenburg-Vorpommern hatte vergangenen Oktober darüber berichtet. In zwei bisher bekannten Fällen ermittelte der Staatsschutz.

Auch in Pahlen (Kreis Dithmarschen) und Schenefeld (Kreis Steinburg) sollen Party-Gäste in die rechten Parolen eingestiegen sein, als der Song "L'Amour Toujours" in Diskotheken lief.

