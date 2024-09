Stand: 18.09.2024 16:05 Uhr Jugendliche überfallen 13-Jährigen in Kiel-Elmschenhagen

Eine Gruppe Jugendlicher hat offenbar im Kieler Stadtteil Elmschenhagen einen 13-Jährigen überfallen und ausgeraubt. Die Kriminalpolizei in Kiel ermittelt wegen schweren Raubes und sucht nach einem Zeugen, der die Tat beobachtet haben könnte. Das Opfer hielt sich abends auf dem Schulhof der Hermann-Lötz-Schule auf und wartete dort auf eine Freundin, wie Stephanie Lage von der Polizeidirektion Kiel mitteilte. Eine andere, ihm bekannte Schülerin soll in Begleitung weiterer Jugendlicher auf ihn zugekommen sein, ihn umstellt und daraufhin in ein Waldstück gezerrt haben. Dort sollen sie den 13-Jährigen ausgeraubt haben. "Der Junge hat angegeben, dass ihm eine männliche Person aufgefallen sei, die sich in der Nähe aufgehalten hat. Diese Person suchen wir jetzt", so Lage.

