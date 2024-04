Stand: 25.04.2024 10:36 Uhr Jobmessen für Geflüchtete in Heide und Itzehoe

In dieser Woche hat das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit in Heide (Kreis Dithmarschen) zwei Jobmessen speziell für Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern angeboten. Eine fand in Heide und eine in Itzehoe (Kreis Steinburg) statt. Beide seien sehr gut angenommen worden, so Nils Zander, der diese Veranstaltungen organisiert. Etwa 100 Interessierte seien gekommen, um Informationen für einen beruflichen Neustart zu bekommen. Dabei ging es darum, erste Kontakte zwischen Arbeitgebern und möglichen Fachkräften zu knüpfen, so Zander. Die nächste Jobmesse ist bereits in Planung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lehrstellen Migration