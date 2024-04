Stand: 17.04.2024 17:04 Uhr Jagel wird wieder zum Schauplatz von NATO-Übung

Auf dem Fliegerhorst in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) laufen die Vorbereitungen für die dritte NATO-Großübung "Tiger Meet" an dem Standort. Im Juni werden in Jagel nach Angaben des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 "Immelmann" elf NATO-Nationen teilnehmen, außerdem Österreich und die Schweiz. Derzeit baut das Geschwader mit mehreren Baukränen Container auf, in denen sich die Piloten auf ihre Flüge vorbereiten können. Von den rund 30 Tornados des Luftwaffengeschwaders kommen nach eigenen Angaben etwa zehn Kampfflugzeuge in der Übung zum Einsatz. Dazu kommen etwa 60 Kampfjets und Hubschrauber der anderen teilnehmenden Nationen. Zum "Tiger Meet" werden rund 1.100 Gast-Soldaten erwartet.

