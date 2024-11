Stand: 13.11.2024 10:53 Uhr Jäger im Kreis Pinneberg schießen auf Waschbären und Nutrias

Im Kreis Pinneberg haben sich laut einer Sprecherin vermehrt Menschen bei der Unteren Jagdbehörde über Schüsse von Jägern und Jägerinnen beschwert. Es soll in den letzten Wochen und Monaten nachts zum Teil auch in der Nähe von Wohngebieten geschossen worden sein. Jäger seien wichtig, um das ökologische Gleichgewicht zu erhalten, so die Jagdbehörde. Im Moment würden vor allem eingeschleppte Arten wie Waschbären, Marderhunde oder Nutrias gejagt. Die vermehren sich, da natürliche Fressfeinde fehlen. Laut der Jagdbehörde sorgen die invasiven Arten für massive Schäden an Deichen.

Sorge um Haustiere

Auf die Sorge, dass auch Haustiere bei der Jagd erschossen werden könnten, reagiert die Kreissprecherin beruhigend: Im Kreis Pinneberg sei noch nie eine Hauskatze von Jägern oder Jägerinnern erschossen worden. Allerdings dürfen Jäger nach dem Landesjagdgsetz wildernde Hunde oder Katzen erschießen. Im Landesjagdgesetz steht, eine Katze wird dann als wildernd angesehen, wenn sie sich im Jagdbezirk mehr als 200 Meter vom nächsten Haus entfernt aufhält. Rot- und Damwild darf in Schleswig-Holstein noch bis Ende Januar gejagt werden. Bei den invasiven Arten gilt das Jagdrecht ganzjährig.

