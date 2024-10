Stand: 14.10.2024 09:13 Uhr Itzehoe: Sechswöchige Sperrung auf Langem Peter

In Itzehoe (Kreis Steinburg) ist mit dem Langen Peter von Montag (14.10) an eine der Hauptverkehrsachsen der Stadt gesperrt. Der Lange Peter ist auch ein Teil der Ortsdurchfahrt im Verlauf der B206. Betroffen ist der Abschnitt oberhalb des Eckenerwegs bis kurz vor der Einmündung in den Hanseatenplatz.

Fußgänger können Baustelle passieren

Der Autoverkehr wird umgeleitet, für Lkw gibt es eine weiträumige Umleitung um Itzehoe herum und über die A23. Für den Pkw-Verkehr in Itzehoe gibt es eine Ausweichstrecke über Sandberg, Fehrsstraße, Kaiserstraße, Paaschburg und Ritterstraße. Fußgänger können die Baustelle beidseitig passieren, teilen die Stadtwerke Itzehoe mit.

Grund sind Arbeiten am Wärmenetz

Hintergrund der Sperrung sind Arbeiten der Stadtwerke an einer neuen Fernwärmetrasse, dem Wärmelink Zentrum. Die Trasse verbindet künftig das Blockheizkraftwerk Klosterforst mit dem auf dem alten Inefa-Gelände geplanten Quartier. Dafür müssen die Leitungen den Langen Peter queren.

