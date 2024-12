Insolvenzantrag für Windhorst-Werften FSG und Nobiskrug Stand: 12.12.2024 10:24 Uhr Das Amtsgericht Flensburg hat für die FSG-Nobiskrug Holding vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und die Rechtsanwälte Christoph Morgen und Hendrik Gittermann damit beauftragt.

Die Insolvenz betrifft die Werften in Flensburg und Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde) und gilt auch für die Tochterunternehmen Flensburger Schiffbau Gesellschaft sowie die FSG-Nobiskrug Design GmbH. In allen drei Fällen war auch zuletzt noch Investor Lars Windhorst als Geschäftsführer eingetragen, obwohl dieser vor einem halben Jahr eine neue Leitung präsentiert hatte, die die Geschäfte vor Ort koordiniert. Nun übernehmen stattdessen Experten von Kanzleien in Hamburg den Betrieb: Einer von ihnen, Christoph Morgen, hatte bereits die Insolvenzverwaltung vor vier Jahren inne.

Weitere Informationen am Nachmittag erwartet

Derzeit verschafften sich beide Anwälte zusammen mit ihren Teams einen Überblick über die jeweilige wirtschaftliche Situation der unter dem Dach der FSG-Nobiskrug Holding agierenden Schiffbauunternehmen. Für den Nachmittag sind Mitarbeiterversammlungen beider Werften anberaumt. Im Anschluss daran wollen die beiden vorläufigen Insolvenzverwalter, Vertreter der Betriebsräte sowie der IG Metall in Flensburg weitere Informationen bekannt geben. Auch Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) wird erwartet.

Weitere Informationen in Kürze.

