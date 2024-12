Stand: 04.12.2024 15:26 Uhr Inselmeierei Pellworm ist offiziell pleite

Die Inselmeierei Pellworm (Kreis Nordfriesland) hat am Mittwoch auf ihrer Webseite bekanntgegeben, dass sie zahlungsunfähig ist. "Wir haben hart um unser Herzensprojekt gekämpft - und am Ende leider nicht gewonnen", heißt es. Am Anfang des Jahres stand die Produktion für vier Monate still. Der Grund: Im Käse wurden Listerien gefunden. Das ist eine Bakterienart, die für immungeschwächte Menschen gefährlich sein kann. Laut Statement konnte der Schaden von gut 200.000 Euro durch den Produktionsausfall nicht wieder ausgeglichen werden. Deshalb stellte das Team um die Inselmeierei am Mittwoch einen Insolvenzantrag.

Die Zukunft des Betriebs ist ungewiss. "Wie und ob es nun weitergeht, liegt somit nicht mehr in unseren Händen", schreibt die Inselmeierei. Die Produktion ist jetzt eingestellt. Trotzdem kann man weiterhin Käse über eine E-Mailadresse bestellen. Vorläufiger Insolvenzverwalter ist der Flensburger Rechtsanwalt Nicolas Grimm. Die Novembergehälter wurden laut Grimm ausgezahlt. Bis einschließlich Februar kann nun Insolvenzgeld gezahlt und nach einer Lösung für die Pellwormer Inselmeierei gesucht werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland