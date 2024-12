Stand: 04.12.2024 16:34 Uhr Infoveranstaltung zu Stromtrasse im Kreis Herzogtum Lauenburg

Der Netzbetreiber "50Hertz" lädt am Donnerstag um 16 Uhr in die Krügerhalle nach Möhnsen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein. Interessierte können sich dort über den Verlauf einer großen geplanten Stromtrasse informieren und auch darüber, wie Stellungnahmen und Einwendungen abgegeben werden können. Die geplante Hochspannungsleitung soll künftig Windstrom von Schleswig-Holstein nach ganz Deutschland transportieren. Die Trasse verläuft laut "50Hertz" nördlich von Stemwade und Witzhave, südlich von Grande (alle Kreis Stormarn) an Kuddewörde und Möhnsen vorbei nach Sahms (alle Kreis Herzogtum Lauenburg). Dort entsteht ein großes Umspannwerk.

Schlagwörter zu diesem Artikel Strom Kreis Herzogtum Lauenburg