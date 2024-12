Stand: 04.12.2024 16:50 Uhr Infoabend zur neuen Stromtrasse durch den Kreis Stormarn

Ab 2031 soll eine neue Stromtrasse durch den Kreis Stormarn führen. Die oberirdische Leitung soll das Umspannwerk Hamburg-Ost in der Nähe von Barsbüttel im Kreis Stormarn mit einem neuen Umspannwerk in Sahms im Kreis Herzogtum Lauenburg verbinden. Ziel ist, dass die Windenergie vom Meer leichter zu den stromintensiven Regionen - wie in dem Fall Hamburg - kommt. Das Unternehmen "50Hertz", das die Stromleitung baut, stellt zwei mögliche Strecken der Leitung vor. Eine mögliche Strecke orientiert sich entlang der B24, also südlich von Witzhave (Kreis Stormarn). Die zweite Strecke verläuft etwas nördlicher davon durch die Gemeinde Grande. Interessierte Bürgerinnen und Bürgern können sich am Mittwoch bis 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Stemwarde in Barsbüttel informieren.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Strom Kreis Stormarn