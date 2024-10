Stand: 02.10.2024 16:10 Uhr Influencer-Schokolade aus Kiel: Konditorei produziert mit Engelshaar

Eine Konditorei in Kiel geht mit einem Social Media Trend: Seit gut zwei Wochen produziert sie die sogenannte "Dubai-Schokolade" mit der Zutat Engelshaar - bekannt aus zahlreichen Videos von Influencern. Bis zu 300 Tafeln werden täglich in der Holtenauer Straße hergestellt. Verkauft werden sie in zwei Läden in der Innenstadt und im Stadtteil Gaarden. Das sogenannte Engelshaar stammt von zwei Produzenten aus der Region. Es sind dünne, angeröstete Teigfäden, die die Schokolade knusprig machen. Die großen Hersteller könnten den Trend aktuell nicht bedienen, da die Umstellung auf eine neue Schokolade länger dauere. Ein kleinerer Handwerksbetrieb hat da laut der Konditorei Vorteile.

